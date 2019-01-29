شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أمانة للتأمين" تُقر زيادة رأسمالها بـ 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أمانة للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال، وذلك بغرض تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن رأس مال الشركة سيرتفع من 140 مليون ريال إلى 240 مليون ريال، وذلك بنسبة زيادة وقدرها 71.43%.

ووفقاً للبيان، ستتم الزيادة عن طريق طرح وإدراج حقوق أسهم أولوية بعدد 10 مليون سهم، ليرتفع عدد الأسهم من 14 مليون سهم إلى 24 مليون سهم.

وستكون قيمة الطرح لكل سهم 10ريالات وقيمته الاسمية 10 ريالات وستكون نسبة الزيادة (0.71) سهم لكل (1) سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين.

وفي بيان مُفصل، أعلنت السوق المالية "تداول" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 17.26ريال لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة حقوق أولوية الشركة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس الموافق 31 يناير الجاري.

هذا ومن المُقرر أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، أي بتاريخ 30 يناير الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية وافقت، خلال نوفمبر الماضي، على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

ووفقاً للبيان، سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وكانت أمانة قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن تقدمها بملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وحصلت أمانة على موافقة مؤسسة النقد السعودي "ساما"، في 12 أغسطس الماضي، على زيادة رأس مال الشركة من 140 مليون ريال، إلى 240 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني، أوصى في سبتمبر من عام 2016، بتخفيض رأس مال الشركة من 320 مليون ريال إلى 140 مليون ريال، وبنسبة تخفيض 56.25%.