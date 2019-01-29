شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنابيب" تفوز بعقد توريد لصالح "أرامكو" بقيمة تزيد عن 82 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية" عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 82 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يظهر الإنتاج و الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من العام 2019.

وكانت الأنابيب قد فازت، خلال ديسمبر الماضي، بعقدين لتوريد أنابيب صلب لتبطين الآبار وأنابيب البترول والغاز لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 75 مليون ريال.

وفازت "الشركة العالمية للأنابيب"، التابعة لـ "الأنابيب السعودية"، خلال أكتوبر الماضي، بعقد تصنيع وتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز بمقاس 30 بوصة لصالح شركة أرامكو السعودية، بقيمة تقارب 60 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن الأنابيب حققت صافي خسارة بلغ 100.6 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018 مقابل صافي ربح بلغ 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 166.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال في 2017.