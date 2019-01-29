شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يقود أرباح "أسمنت القصيم " السنوية للتراجع 52% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت القصيم، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجع أرباحها بنسبة 52% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 120.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 251.8 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 111.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 244.6 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في 2018 يرجع إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض الطلب على الأسمنت، وحدة المنافسة التي ترتب عليها انخفاض متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة طن الاسمنت المباع وارتفاع مصروف الزكاة، على الرغم من ارتفاع أرباح الاستثمارات.

وتراجعت الإيرادات إلى 425.7 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 625.9 مليون ريال في 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 81.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 184.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 56%.