شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "الاتحاد الوطني" يناقش مستجدات اندماجه مع "أبوظبي التجاري" و"الهلال"اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يناقش مجلس إدارة بنك "الاتحاد الوطني" خلال عقد اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير الجاري، آخر المستجدات المتعلقة بعملية الدمج والاستحواذ المقترح بين البنك وبنك "أبوظبي التجاري" ومصرف "الهلال".

وأوضح البنك في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه طالب بتعليق التداول على السهم خلال انعقاد الاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى قيام بنك أبوظبي التجاري، في منتصف نوفمبر الماضي، بتعين بنك باركليز لتقديم المشورة بشأن خطة اندماج مزمع تشمل بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وتتجه مفاوضات الاندماج بين البنوك الثلاثة إلى تشكيل كيانين مصرفيين أحدهما تقليدي والآخر إسلامي.

وقام بنكا أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني بتعيين 4 مستشارين لعملية الاندماج يعملون مع فرق التدقيق واللجان الداخلية التي تم تشكيلها لغرض تقييم الأصول.

ومن المتوقع أن يتم دمج "أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني" في بنك تقليدي، فيما سيتم دمج المنافذ الإسلامية وشركات التمويل الإسلامي التابعة للبنكين مع مصرف الهلال لتشكيل مصرف إسلامي كبير.

وفي مطلع سبتمبر الماضي كان كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني قد أكدا وجود مباحثات مبدئية بشأن عملية الاندماج، كما أكد بنك أبوظبي التجاري في التاريخ ذاته أنه بدأ مناقشات مماثلة مع مساهمي مصرف الهلال.