شكرا لقرائتكم خبر عن "رأس الخيمة العقارية"تعتزم التوسع بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سميع الدين صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن الشركة تتوجه إلى شبكة الوسطاء لتقديم محفظة مشاريعها والتعريف بها أمام المستثمرين بأبوظبي، وذلك مع وجود الكثير من عملاء الشركة من المقيمين في العاصمة.

وأقامت شركة رأس الخيمة العقارية مؤخرا عرضاً حصرياً في أبوظبي بهدف التواصل مع الوسطاء والمستثمرين وبناء العلاقات معهم. وقام الزوار بجولات على مشاريع فلل واجهة ماربيلا المائية، و"جيت واي"، و"نورث باي ريزيدنس".

وكشفت الشركة في نهاية الشهر الماضي عن اكتمال الأعمال الإنشائية في مشروع جيت واي ريزيدنس الواقع بجزيرة الراحة بميناء العرب في إمارة رأس الخيمة.

يشار إلى أن الشركة كشفت في سبتمبر الماضي عن عزمها استعراض خططها التطويرية الحالية، المتضمنة مشروعاً ترفيهياً هو الأول من نوعه الذي يُقام على جزيرة الحياة في ميناء العرب برأس الخيمة بتكلفة تبلغ 10 مليارات درهم.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 6.1 مليون درهم، مقارنة مع 74.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2017.