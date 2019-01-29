شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر": الاندماج المحتمل مع "كريم" مجرد "تكهنات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتبر عبد اللطيف واكد، المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة أوبر تكنولوجيز لتطبيقات طلب سيارات الأجرة ، أن محادثات الاندماج المحتمل بين "أوبر" و"كريم" هي مجرد "تكهنات"، رافضا التعليق على مزيد من التفاصيل، بحسب قناة العربية.

يشار إلى أنه وفي وقت سابق أعلنت شركة المملكة القابضة، وهي أحد أكبر المساهمين في شركة كريم للنقل التشاركي، أنها تدعم محادثات الاندماج المحتمل بين كريم ومنافستها أوبر.

ومنذ العام الماضي، يجرى تداول أنباء عن محادثات تجريها "أوبر" مع نظيرتها في الشرق الأوسط "كريم"، للاستحواذ عليها في صفقة ضخمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار.

يشار إلى أن الشركة وفرت خدمات النقل خلال 2018 في 8 دول بالمنطقة بما فيها دولة الإمارات وخدمات توصيل الطعام في 6 مدن منها دبي.

كما وفرت الشركة خدمات الباص في مصر لأول مرة و الدراجات النارية في 9 مدن في كل من مصر وباكستان، فيما خصصت الشركة مليون ريال سعودي لدعم قيادة المرأة السعودية للسيارات في المملكة.

وتتواجد "أوبر" في أكثر من 600 مدينة حول العالم فيما بلغ عدد السائقين عبر تطبيق الشركة خلال عام 2017 في السعودية أكثر من 200 ألف سائق وأكثر من 150 ألف سائق في مصر وأكثر من 100 ألف سائق في الأردن.

وفي عام 2016، استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" 3.5 مليار دولار في شركة أوبر الأمريكية لخدمات التوصيل.