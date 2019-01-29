شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز تمنح تصنيفا جديدا لصكوك تابعة لشركة دبي للاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية"أس آند بي"صكوك شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار المملوك لشركة دبي للاستثمار، تصنيفاً مؤقتاً عند درجة (BB+)، ويأتي ذلك متوافقاً مع تصنيف الإصدارات طويل الأجل للشركة.

وأشارت الوكالة إلى أن تقييم الصكوك النهائي يتوقف على استلام الوكالة، للوثائق النهائية المتعلقة بالإدراج، بحسب صحيفة الخليج.

وأعلن "مجمع دبي للاستثمار"- المملوك بالكامل لشركة "دبي للاستثمار"- منذ أيام عن تكليفه لخمس جهات ووكلاء طرح لترتيب سلسلة من اجتماعات المستثمرين ذوي الدخل الثابت، قبل الطرح المزمع للصكوك بأجل استحقاق محدد مدته خمس سنوات.

وأعلنت الشركة، خلال ديسمبر الماضي، عن عزمها طرح صكوك بأجل خمس سنوات بقيمة تبلغ 500 مليون دولار، وذلك في إطار سعي الشركة لإعادة تمويل صكوك قائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة للمساهمين، بلغ 233.3 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 350.4 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته حققت الشركة صافي أرباح، عائدة للمساهمين، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 724.3 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 830.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.