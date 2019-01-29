شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفستكورب"التابع لحكومة أبوظبي يستحوذ على هيلث بلاس الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت بنك "إنفستكورب"، البحرين، التابع لحكومة أبوظبي، والمدرج ببورصة البحرين المالية، على شركة هيلث بلاس منجمنت، المتخصصة في توفير خدمات إدارة الأعمال والتشغيل ضمن قطاع العيادات الطبية المستقلة في سوق الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل.

وبحسب بيان للبنك اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإنه لم يتم الإفصاح عن حجم هذه الصفقة.

وتدعم شركة "هيلث بلاس منجمنت"، ومقرها مدينة لونج آيلاند الأمريكية، عمل الأطباء بخدماتها الواسعة التي تشمل الاستعانة بخبرات وأياد عاملة للوظائف غير الطبية، من مساندة العملاء إلى اختيار المواقع وأعمال التطوير والتسويق ودعم الموارد البشرية والحلول التكنولوجية .

وكان بنك إنفستكورب قد استحوذ في نهاية العام الماضي على مجمع مكاتب "كيه أو كامبوس" بمدينة إشبورن في ألمانيا من "سايلون إيه جي" مقابل 86 مليون يورو تقريباً.

وفي أبريل الماضي كشف بنك إنفستكورب، عن عقد أول صفقة استحواذ له بالسوق العقاري الألماني وذلك على مجمع المباني المكتبية بوروكامبوس فانغِن وذلك بمدينة شتوتغارت الألمانية مقابل حوالي 80 مليون يورو مايعادل 98.62 مليون دولار أمريكي.