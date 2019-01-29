شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تسعى لدخول خدماتها لإمارة الشارقة بعد إعادة خدماتها بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجري شركة أوبر تكنولوجيز لتطبيقات طلب سيارات الأجرة مشاورات مع الجهات الرسمية لتوفير خدماتها في إمارة الشارقة.

وأكد عبد اللطيف واكد، المدير الإقليمي للشركة، أن أعمال "أوبر" بعد إعادة إطلاقها في أبوظبي تستهدف نقل هذا النموذج لمدن أخرى بالدولة في المستقبل بعد تقديم خدماتها، بحسب صحيفة الخليج.

وأعادت "أوبر"إطلاق خدماتها في أبوظبي والسماح للمواطنين من الجنسين لاستخدام سياراتهم الخاصة عبر تطبيقها وذلك في نوفمبر الماضي وبعد عامين من التوقف.

وكانت السلطات في أبوظبي قد علقت خدمات كل من شركتي أوبر ومنافستها كريم منذ أغسطس 2016.

وقال واكد إن الشركة منفتحة لمزيد من التعاون مع هيئات تنظيم المواصلات في مدن الإمارات كافة لتوفير خدمات التاكسي عبر تطبيق «أوبر»، وفق آليات محددة تكفل مصلحة كل الأطراف.

وأضاف أن الشركة أبرمت مؤخراً شراكة مع "طيران الإمارات" لتقديم خدمات للمسافرين بأسعار منافسة.

ولفت إلى سعي "أوبر" لعقد شراكات أخرى تمنح السائقين عبر تطبيقاها ميزات إضافية منها مثلا ما يتعلق بخدمات صيانة وإصلاح السيارات.

وفي عام 2016، استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" 3.5 مليار دولار في شركة أوبر الأمريكية لخدمات التوصيل.