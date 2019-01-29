شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يرتد بشكل سلبي– تحليل -29-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تأثره بسيطرة الميل الهابط نظرا لتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون محور المتوسط المتحرك 55 وتحقيقه لمستوى 2.6750, ثبات الحاجز المستقر عند 2.7320 يعزز الترجيح السلبي لنستمر بتوقعاتنا الهابطة والتي تستهدف كسر مستوى 2.6200 والوصول نحو الهدف المتمركز عند 2.5500. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7200 و 2.6200 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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