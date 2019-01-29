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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبحث عن منفذ– تحليل - 29-1-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين بثباته المتكرر ضمن النطاق الجانبي لنبقى بانتظار تجاوزه لمحور النطاق الجانبي والمتمثل بالدعم عند مستوى 775.00 بينما تتمركز المقاومة حول 825.00, نذكر بأن تجاوز المقاومة سيعزز سيطرة الميل التصحيحي الصاعد والذي سيؤكد استهداف السعر لمقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 871.00.
أما هبوط السعر دون الدعم المذكور سابقا سيؤكد استعداده لتسجيل أهداف سلبية جديدة بانجذابه نحو 750.00 و 660.00 على التوالي. لذلك سنبقى على الحياد لحين تحرر السعر من المحاور المسيطرة حاليا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور
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