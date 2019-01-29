شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتقط انفاسه- تحليل - 29-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتقديم بعض التذبذب السلبي محاولا التقاط أنفاسه بعد تحقيقه لمستوى 144.85 ليقترب بذلك من محور المتوسط المتحرك 55 والذي يمثل حاليا الدعم الأولي عند 143.00, نتوقع بنجاح تجميع السعر لعزم إيجابي جديد اندفاعه بشكل صاعد ليتجاوز بذلك مستوى 144.85 بهدف تحقيق مستوى 145.75 بتداولات الفترة القريبة.

أما محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيجبره على إلغاء النظرة الصاعدة وليبدأ بتشكيل تداولات سلبية ليستهدف بذلك مستوى 142.35 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر عند 140.40.

نطاق التداول المتوقع ما بين 143.00 و 145.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد