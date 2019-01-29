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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بطيء- تحليل - 29-1-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر الزوج باستسلامه لسيطرة الميل الجانبي اللحظي وتذبذبه حول مستوى 124.90, لذلك سنبقى على ترجيح المحاولات الصاعدة والتي تعتمد بشكل أساسي على ثبات الدعم المستقر عند 123.50 وانتظار وصوله نحو الهدف الإيجابي المتمركز عند 125.60.
نكرر التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق مستوى 125.60 فإن ذلك سيؤكد الاستمرارية الإيجابية والتي ستدفع به لملامسة مستوى 126.18 وصولا لمقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 126.80.
طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.40 و 125.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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