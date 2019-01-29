شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم باركليز يستعد للهبوط- تحليل - 29-1-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر السهم إغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والمستقرة حاليا حول 164.05 لنلاحظ تسلله بشكل أولي نحو مستوى 158.72, تمركز المتوسط المتحرك 55 حول المقاومة الرئيسية يزيد من قوتها أمام التداولات الحالية ليؤكد بذلك احتجاز السعر ضمن النطاق السلبي ولنبقى بانتظار ملامسته لمستوى 155.00 وصولا نحو 149.60 بتداولات الفترة القادمة. كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 يعزز الترجيح السلبي بتقديمه لعزم سلبي جديد ليسهل بذلك مهمة تسجيل الأهداف الرئيسية المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 160.60 و 156.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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