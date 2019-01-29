شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة هواوي تدفع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية لأعلى مستوياته منذ 14 يونيو حزيران 2018 عند 1304.53 دولار في التعاملات المبكرة، وتماسك عند 1304 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول 0555 بتوقيت جرينتش. كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1302.70 دولار للأوقية.
ويوم الاثنين، اتهمت الولايات المتحدة هواوي ومديرتها المالية وشركتين تابعتين بالاحتيال لانتهاك العقوبات على إيران في قضية أججت التوترات مع بكين.
ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الاتهامات إلى تعقيد المحادثات التجارية الرفيعة المستوى المقرر أن تبدأ غدا الأربعاء حيث سيجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.
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