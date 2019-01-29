مدن توقع العقود النهائية لبناء فلل المواطنين بمدينة الرياض

ستتولى الشركة الإشراف على الاستشاري والمقاول منذ بداية البناء

الخليج 365 - الإمارات:

بدأت "شركة مدن العقارية" الإماراتية بإبرام العقود النهائية لبناء فلل المواطنين في مشروع شمالي "مدينة الرياض" (جنوب الشامخة سابقاً).

وحسب ما أوردت صحيفة "الاتحاد"، ستتولى الشركة بموجب العقد النهائي الإشراف على الاستشاري والمقاول منذ بداية البناء حتى تسليم المواطن منزله المختار، مع توفير الضمانات المختلفة للمواد المستخدمة في فترة البناء وما بعد البناء خلال الفترة المتفق عليها ضمن العقد.

وقالت مدن إنها دعت المجموعة الأولى من المواطنين المتقدمين بطلب بناء منازلهم لبدء توقيع العقود النهائية معهم، وسيتم التواصل مع المجموعات التالية خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي حسب اختياراتهم من نماذج الفلل.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع "مدينة الرياض" حوالي 8 آلاف هكتار ما يعادل 85% من مساحة جزيرة أبوظبي، وستكون المدينة عند اكتمالها أكبر وأبرز مشروع سكني في أبوظبي، لتستوعب أكثر من 200,000 نسمة.

وتضم مدينة الرياض إلى جانب الأحياء السكنية العديد من المرافق المجتمعية، بما في ذلك المنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.

وتقع "مدينة الرياض" على بعد 30 كيلومتراً من مدينة أبوظبي، وتفصلها مسافة قصيرة عن مختلف المعالم الرئيسية في العاصمة.

وتأسست "شركة مدن" في 2017، كشركة متخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في أبوظبي، تعكس طابع عالي المستوى في الجودة وتواكب من خلالها رؤية العاصمة أبوظبي المستقبلية.