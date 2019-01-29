شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: استيراد مكسرات وكاجو بقيمة 56 مليون دولار خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أرقام رسمية صادرة حديثا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استيراد مصر مكسرات وكاجو بقيمة 56.092 مليون دولار، خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2018.

وأظهرت الأرقام، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن واردات مصر من المكسرات والتى تنوعت بين الطازج والمجفف، اشتملت على استيراد الفستق واللوز والجوز والبندق والكاجو والمكاداميا والكاستانيا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر فى مطلع شهر ديسمبر 2018، رفع سعر الدولار الجمركى عن 16 جنيها، ليصل إلى 17.90 جنيه، وذلك للحد من الواردات الترفيهية وغير الأساسية، والتى تضمنت قائمتها المحددة من قبل وزارة المالية، استيراد المكسرات.

وطبقا للبيانات الإحصائية، جاءت تفاصيل استيراد أنواع المكسرات والكاجو بقيمة إجمالية 56 مليون دولار تقريبا،،،

كالتالى:

- جوز الكاشو "الكاجو"، طازج أو مجفف بقشره، بقيمة 491.645 ألف دولار.

- جوز الكاشو "الكاجو"، طازج أو مجفف مقشور، 6.471 مليون دولار.

- لوز، طازج أو مجفف بقشره، 645.496 ألف دولار.

- لوز، طازج أو مجفف مقشور، بقيمة 11.890 مليون دولار.

- بندق، طازج أو مجفف بقشره، بقيمة 561.410 ألف دولار.

- بندق، طازج أو مجفف مقشور، بقيمة 15.805 مليون دولار.

- جوز عادى، طازج أو مجفف بقشره، بقيمة 2.886 مليون دولار.

- جوز عادى، طازج أو مجفف مقشور، بقيمة 7.421 مليون دولار.

- كستناء "كاستانيا"، طازجة أو مجففة بقشرها، بقيمة 28.918 ألف دولار.

- فستق، طازج أو مجفف بقشره، بقيمة 7.104 مليون دولار.

- فستق، طازج أو مجفف مقشور، 2.745 مليون دولار.

- مكسرات مكاداميا، طازجة أو مجففة بقشرها، بقيمة 15.075 ألف دولار.

- مكسرات "مكاواميا"، طازجة أو مجففة بقشرها، بقيمة 24.832 ألف دولار.