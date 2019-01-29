شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالبترول: محطات الكهرباء فى مصر تستهلك 3.9 مليار قدم غاز يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالبترول عن أن حجم استهلاك محطات الكهرباء فى مصر يصل لـ3.9 مليار قدم غاز يوميا.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود فى محطات الكهرباء بلغ 61% من إجمالى الطاقة الكهربائية التى تم توليدها فى مصر.

وأضاف المصدر أن الغاز الطبيعى هو المصدر الرئيسى للطاقة لعدد 43 من محطات الكهرباء التى تمد مصر بأكثر من 80% من احتياجاتها من الكهرباء.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعى يستخدم بدلا من الوقود السائل أو البوتاجاز لتشغيل المنشآت الصناعية المختلفة، كما يستخدم كعامل مساعد فى صناعات البتر وكيماويات، الأسمدة، الأسمنت وصناعة الحديد والصلب.

وأوضح أن استهلاك القطاعات المختلفة من الغاز الطبيعى يصل إلى 10% للبترول ومشتقاته، و5% للمنازل وتموين السيارات، والصناعة 22.6%.