شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام الين الياباني ليعكس الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ نهاية العام الماضي 2018 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.35 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 18 من كانون الثاني/يناير الجاري عند 109.27، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.36.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 124.6 مقابل 128.1 في الشهر الماضي، وذلك مع تتوجه الأنظار لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً.