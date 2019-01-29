شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من كانون الثاني/يناير الجاري وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء والتي تتضمن تصويت البرلمان البريطاني للمرة الثالثة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغدا الأربعاء في واشنطون.

في تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.10% لتتداول حالياً عند 15.75$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.77$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 95.72 مقارنة بالافتتاحية عند 95.75.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون، وذلك قبل انطلاق الجولة الثانية من المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين مع زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو لأمريكا الأربعاء وبعد غد الخميس ليجتمع مع الممثل التجاري الأمريكي لفتايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع خفض مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي توقعاته للعجز المالي للعام 2019 إلى عجز 897$ مليار مقارنة بتوقعاته السابقة في نيسان/أبريل عند عجز 981$ مليار لتنخفض بذلك نسبة العجز من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% بدلاُ من 4.6%، وذلك مع خفض المكتب توقعاته للنمو لعام 2019 إلى 2.3% من 2.4%، وإرجائه خفض توقعاته للإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي قد يثقل على النمو خلال الربع الرابع من عام 2018 بواقع 0.1% وبواقع 0.2% خلال الربع الأول الجاري من عام 2019.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في نهاية الأسبوع الماضي أنه طالب من الكونجرس عمل تشريع قانون يعيد فتح الحكومة الفيدرالية حتى منتصف شباط/فبراير المقبل، لينهي آنذاك بذلك أطول فترة إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية في تاريخ أمريكا، إلا أنه نوه في مطلع هذا الأسبوع أنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ الوطنية في حال فشل الكونجرس في التوصل لحل حيال تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.