شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في سبعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 14 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون.

في تمام الساعة 04:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1432 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1428 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1434، بينما حقق الأدنى له عند 1.1421.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 124.6 مقابل 128.1 في الشهر الماضي، وذلك مع تتوجه الأنظار لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات.