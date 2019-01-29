شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين ينتظر الكسر – تحليل - 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر اللايتكوين حول حاجز 30.00، ولا زلنا بانتظار كسر مستوى 29.55 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تدفع السعر لتقديم تداولات جانبية مؤقتة قبل استئناف المحاولات السلبية من جديد.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة بشرط الثبات دون 33.10، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 27.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 32.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط