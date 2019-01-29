شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يتجه نحو الهدف – تحليل - 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الريبل بسلبية في الجلسات الماضية، ليتحرك دون حاجز 0.30 الآن، في طريقه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.24، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، يعززه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.31 سيدفع السعر لاختبار مستوى 0.42 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.24 والمقاومة 0.31

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط