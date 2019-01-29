شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يستمر بالانخفاض – تحليل - 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الإيثريوم تقديم التداولات السلبية ليتحرك قرب هدفنا المنتظر عند 100.00، ويتحرك السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة نحو القاع المسجّل مسبقاً عند 83.00.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 116.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 115.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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