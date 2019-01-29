شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يزحف نحو الأسفل – تحليل - 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البتكوين بالانخفاض الهادئ ليختبر حاجز 3400.00 الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 3110.00.

نشير إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد خسائر سعر البتكوين لتصل إلى 2500.00 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 3605.00 شرط أولي لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط