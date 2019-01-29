شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر الدعم – تحليل - 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً لمستوى 0.9900 ويحافظ على ثباته فوقه، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.9990 كهدف أول.

اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر نحو 1.0070 بشكل مباشر، بينما كسر 0.9900 سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9835.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9870 والمقاومة 1.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي