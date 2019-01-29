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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعيد الاختبار – تحليل - 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار للمقاومة المخترقة التي تظهر بالصورة وارتد صعوداً من هناك، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستوى 0.7335 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق 0.7135 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7130 والمقاومة 0.7250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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