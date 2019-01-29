شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي – تحليل - 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية يوم أمس ليكسر مستوى 60.20 ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن السعر يقدّم محاولات للتعافي الآن، حيث يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع إيجابي نتوقع أن تحفّز السعر على استئناف الميل الصاعد وحماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، مما يشجّعنا على ترجيح التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 60.95 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 63.10.

وبالتالي، نحن بانتظار ميل صاعد لهذا اليوم ما لم يفشل السعر بتجاوز مستويات 60.20 ثم 60.95، مما سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 56.91 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.70 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد