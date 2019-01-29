شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 51.46 وحافظ على ثباته فوقه، حيث يبدأ بتقديم تداولات إيجابية الآن مبتعداً عن المستوى المذكور، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مع الإشارة إلى أن هدفنا الأول يتمثل باختبار مستوى 54.40.

نذكر بأن اختراق المستوى المستهدف سيكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين مقلوب يملك أهداف إيجابية قوية تتخطى 57.46 لتصل إلى مناطق 65.00، بينما يمثل الثبات فوق 51.46 شرط رئيسي لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد