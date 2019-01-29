شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر أرضية الدعم – تحليل - 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لمستوى 15.62 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 16.00 كمحطة رئيسية تالية. المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 15.62. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.62 والمقاومة 16.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تختبر أرضية الدعم – تحليل - 29-01-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.