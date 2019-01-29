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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بهدوء – تحليل - 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية هادئة في طريقه لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، متأثراً باكتمال نموذج علم صاعد موضح بالصورة، منتظماً داخل القناة التصحيحية الصاعدة التي تحمل السعر لزيارة مستوى 1316.65 كهدف رئيسي تالي.
وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1286.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1290.00 والمقاومة 1316.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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