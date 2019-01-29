44 مليارا لصناعة السيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الرياض

كشف نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، في جلسة حوارية على هامش أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أنه قد خصصت 44 مليار ريال لصناعة السيارات.

وأوضح العبدالكريم في الجلسة التي حملت عنوان «استراتيجيات القطاعات الأساسية» أن القطاع الخاص يعد شريكا مهما للبرنامج. وقال «عازمون على تمكين القطاع الخاص ودعمه، ودعمنا أكثر من 100 شركة محلية حتى الآن؛ في سبيل زيادة إنتاجها». وأضاف أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية يعد من أكبر برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يشارك فيه أكثر من 30 كيانا، وأن لديهم هدفا واحدا هو الاستفادة من الخدمات اللوجستية.

وأبان أن هناك خارطة طريق تهدف إلى تسريع النمو وتعتمد على ركائز أساسية تتمثل في الاستفادة من الطلب المحلي، مفيدا بأن البرنامج يستهدف قطاع السيارات والفضاء والطاقة المتجددة والحكومة.

تعزيز الشفافية

من جانبه، قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر «نركز في برنامجنا على تعزيز الشفافية وتقديم خدمات تركز على المستثمرين لتسهيل إجراءاتهم». وأضاف أن منصة «تعدين» التي دشنها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، دليل على ما نسعى إليه.

توسيع مطارات

وكشف رئيس هيئة النقل العام المهندس رميح الرميح أن حجم الاستثمار في السكك الحديدة يزيد على 125 مليار ريال، معلنا توسيع بعض المطارات بهدف رفع الجانب التشغيلي لها. وأكد أن القطاع اللوجستي في المملكة يمتلك فرصا واعدة وعظيمة. وقال الرميح «لن نتمكن من التنافس على مراكز عالمية في هذا المجال دون أن نحسن جميع الخدمات المرتبطة بالتكلفة والوقت».

دعم المهارات

فيما أكد نائب رئيس مركز الأبحاث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس أن مدينة الملك عبدالعزيز للبحوث والتقنية تسعى إلى دعم المهارات والإمكانات المتوفرة وكفاءاتها الوطنية، نحو إيجاد ثقافة إبداعية من خلال الشركات الاستثمارية مع عديد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع الخاص.