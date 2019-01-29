التنمية الصناعية يرفع رأسماله إلى 105 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الرياض

أعلن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل عن زيادة رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال، بعد اعتماد البرنامج مبلغ 40 مليار ريال لهذا الغرض.

وأوضح خلال جلسة حوارية أمس على هامش إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أن ذلك يتيح للصندوق التوسع لتغطية جميع قطاعات البرنامج لتشمل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والتوسع في القطاع الصناعي، وليكون الصندوق الممكن المالي الرئيس للبرنامج.

طلبات تمويل القطاع اللوجستي

وذكر المعجل أن الصندوق سوف يبدأ تلقي طلبات التمويل للقطاع اللوجستي ابتداء من 13 فبراير، من خلال موقع الصندوق الالكتروني.

وأشار إلى أنه سيجري إطلاق عدد من المبادرات والبرامج والمنتجات التمويلية الجديدة، من ضمنها منتج قرض متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية لعملاء الصندوق لتعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية، والتوسع في التعاون مع البنوك التجارية لتقديم الاعتمادات المستندية لعملاء الصندوق، حيث تم الاتفاق مع 5 بنوك سعودية حتى اليوم، كما سيطلق الصندوق قريبا منتج تمويل رأس المال العامل وتمويل الاستحواذ.