شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى.. على رأسها غرس مكارم الأخلاق لدى الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف المعهد القومى للإدارة على كتابة مدونة سلوك وظيفى جديدة، تسرى على موظفى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتخضع هذه المدونة فى الوقت الراهن للحوار المجتمعى، وحرصًا من الخليج 365 على إثراء هذا الحوار المجتمعى، ينشر الأهداف الجديدة لمدونة السلوك الوظيفى:-



1- إرساء مبادئ الانضباط الوظيفى والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته

2- إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقيم السامية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفى وآداب الوظيفة العامة ومبادئ الأخلاق المطلوبة والتزام موظفى الدولة بها.

3-إيجاد وتنمية ثقافة مؤسسية للوظيفة العامة، تدعم القيم المهنية وتنمى روح المسؤولية، والتمسك بالأخلاق السامية، فى التعامل سواء مع المرؤوسين أو الزملاء فى العمل أو متلقى الخدمة

4-خلق ثقافة مؤسسية ذات توجه نحو الأداء ونحو متلقى الخدمة

5-غرس مكارم الأخلاق لدى الموظف والنأى بنفسه عن مواطن الشبهات التى تنال من كرامة الوظيفة الحكومية وهيبتها

6- تعزيز جسور الثقة المتبادلة، والاحترام المتبادل بين جمهور المواطنين والموظفين العاملين بالجهـاز الإدارى حتى يحظى هذا الجهاز بالشكل اللائق الذى يستحق احترام المواطنين

7-تعريف المواطنين بحقوقهم من خلال أخلاقيات السلوك المرغوب فيه ومستوى الأداء المطلوب، وبناء علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات الأفراد والعاملين

8-التمكين الحقيقى لإعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس وضعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسـات الجيدة للإدارة، وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة على أرض الواقع، وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالمؤسسة الحكومية