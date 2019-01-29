شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغدا الأربعاء في واشنطون.

في تمام الساعة 02:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 0.6833 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6830، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6838، بينما حقق الأدنى له عند 0.6816.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بواقع 264 مليون دولار نيوزيلندي مقابل عجز 955 مليون دولار نيوزيلندي خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 225 مليون دولار استرالي.

وذلك مع ارتفاع الصادرات النيوزلندية إلى 5.48 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.94 مليار دولار نيوزلندي في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند 5.50 مليار دولار نيوزيلندي، بالتزامن مع تراجع الواردات إلى 5.22 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.80 مليار دولار نيوزيلندي، أقل من التوقعات عند 5.30 مليار دولار نيوزيلندي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 124.6 مقابل 128.1 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما تتوجه أنظار المستثمرين لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يبقى صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً.