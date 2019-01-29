شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الميزان التجاري النيوزيلندي يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 264 مليون دولار نيوزيلندي مقابل بعجز بما قيمته 955 مليون دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 225 مليون دولار نيوزيلندي.

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