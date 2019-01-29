شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراحل يحددها مشروع "رواد 2030" لامتلاك مشروعك الخاص.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى 4 مراحل يمكن للشاب أن يمتلك مشروعًا من خلالهم، بداية من البحث عن فكرة، ثم اختبارها وتمويلها، وفيما يلى الأربع مراحل التى حددهم المشروع. 1- البحث وتطوير الأفكار بطرق علمية وعملية وتحديد الفكرة التى تمثل فرصة حقيقية 2- تحديد المشروع المناسب لك بشكل أفضل كرائد أعمال 3- اختيار مدى صلاحية الفكرة قبل بدء المشروع وإعداد نموذج للعمل 4- التواصل مع جهات الدعم والتمويل وإطلاق المشروع

وكانت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 قد صرحت فى وقت سابق، أن المشروع يستهدف تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم العملية ومساعدة روادة الإعمال على إطلاق مشاريع جديدة وإدارة أعمالهم بفعالية من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة للنجاح".

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