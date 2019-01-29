شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر حكومى: المتدربون لتولى قيادة الجهاز الإدارى يخضعون لاختبارات نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر حكومى، أن موظفى الجهاز الإدارى الذين يحصلون على تأهيلات الإعداد لتولى المناصب القيادية، ضمن مشروع تأهيل القيادات الوسطى، يخضعون لاختبارات نفسية، قبل دخولهم البرامج التدريبية.

وأضح المصدر، أن الاختبارات النفسية، تستهدف معرفة قدرتهم على القيادة، علاوة على قدرتهم على العمل بروح الفريق، وتطوير العناصر الشابة الخاضعة لقياداتهم، مشيرًا إلى أنه ليس كل الموظفين الاكفاء قادرين على أن يصبحوا قادة.

وتعمل الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على خطة شاملة للإصلاح الإدارى، تتضمن تأهيل جيل جديد من الكوادر يمكنهم تولى قيادة الجهاز الإدارى للدولة.