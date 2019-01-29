شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "المصرى للدراسات الاقتصادية" يناقش التحول للاقتصاد الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة ورش ممتدة على مدار ستة أشهر بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى"، بمقر المركز.

تأتى هذه المبادرة برعاية وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد نتائج المناقشات والتوصيات التى سيتم التوصل إليها بمثابة برنامج عمل للحكومة يدعم جهودها فى هذا المجال وهو ما سيتم إعلانه فى ندوة موسعة بعد انتهاء سلسلة الورش والتى يصل عددها إلى 29 ورشة عمل تشمل كافة القطاعات والمجالات.

وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن مجموعة ورش العمل تطرح أسئلة محددة تتعلق بالمبادرة التى قامت بها الحكومة فى هذا المجال والفجوات الموجودة وكيف نتعامل معها، وكيف نستفيد من تجارب الدول والشركات العملاقة فى هذا المجال. وتتناول سلسلة ورش العمل كافة الأبعاد ذات العلاقة والتى يتم خلالها طرح نفس الأسئلة والإجابة عنها من خلال المناقشات. ويعد هذا الموضوع أحد أهم المحاور التى يهتم بها المركز خلال العام الحالى.

وتتناول ورشة العمل الأولى والمقرر عقدها يوم الثلاثاء عرضا لمقدمة وأهداف وخطة مبادرة المركز، والتى تهدف إلى المساهمة فى دعم الجهود المبذولة من الحكومة المصرية نحو تحول الاقتصاد المصرى ليكون اقتصادا رقميا من خلال التوصل إلى الإطار الأمثل لهذا التحول بدءا بالتطوير المؤسسى، ومرورا بتطبيق التكنولوجيا الملائمة، وانتهاء بضمان استدامة هذا التحول.