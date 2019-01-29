شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يواحه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاثنين كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ ثلاثة أسابيع، حيث اغلق عند مستوى 0.993 درهم، في ظل استمرار ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة منعت السهم من التقدم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 0.95 درهم كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 1.01 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.97 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.00 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط