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شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى الجلسة امس الاثنين عند مستوى 0.82 درهم، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 0.84 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع في الاجل القصير، لذلك نوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 0.79 درهم كمستوى اول ثم 0.70 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.85 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.81 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.83 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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