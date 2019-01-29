- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يقترب من مقاومة محورية -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.492 درهم، ليقترب بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 0.51 درهم، حيث يقابل هذا المستوى خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.40 درهم كمستوى اول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 0.52 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.47 وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر دار التكافل (DARTAKAFUL) يقترب من مقاومة محورية -تحليل صباحي- 29-01-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.