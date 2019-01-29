شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يقترب من مقاومة محورية -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.492 درهم، ليقترب بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 0.51 درهم، حيث يقابل هذا المستوى خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.40 درهم كمستوى اول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 0.52 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.47 وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط