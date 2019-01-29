شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يتجاوزه هدفه الأول -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما توقعنا في تقاريرنا السابقة متجاوزا هدفه السعري الأول عند مستوى 5.20 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة السابق، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5.29 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاعات لمستوى المقاومة 5.35 درهم كمستوى اول ثم 5.43 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.25 وبين مستوى المقاومة هو 5.35 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد