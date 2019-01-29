شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.28 درهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يشير الى تنامي القوى الشرائية ، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 1.45 درهم كمستوى اول ثم 1.65 درهم كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 1.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.24 وبين مستوى المقاومة هو 1.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد