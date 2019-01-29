شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 4.15 درهم، فقد نجح السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 4.24 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، كما نجح السهم في الاغلاق اعلى الحد العلوي من مؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 4.40 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.19 وبين مستوى المقاومة هو 4.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد