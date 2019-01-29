شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل السهم ارتفاعا بلغ 4.24 درهم خلال جلسة امس الاثنين، ملامسا بذلك هدفه السعري المتوقع عند مستوى 4.20 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، كما يتلقى السهم حاليا مقاومة ناتجة من ملامسته للحد العلوي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4 درهم كمستوى اول ثم 3.90 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 4.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.01 وبين مستوى المقاومة هو 4.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد