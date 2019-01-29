شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعد التحسن خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.929 درهم، وذلك بعد أسبوعين من التحرك العرضي في نطاق ضيق، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة إيجابية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 0.96 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.07 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.86 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.91 وبين مستوى المقاومة هو 0.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد