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شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 1.82 درهم، وهو نفس سعر الفتح خلال الجلسة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي الا ان السهم يواجه متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 1.75 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.85 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.80 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.83 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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