شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الشارقة الاسلامي (NBS) يسجل اعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1.27 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، ليتجاوز بذلك مستوى المقاومة السابق عند 1.26 درهم، في الوقت الذي يحافظ السهم على تداوله اعلى خط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، مما قد يمنح السهم إمكانية مواصلة الارتفاع لمستويات اعلى قد تصل الى 1.30 درهم كمستوى اول ثم 1.35 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.24 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.25 وبين مستوى المقاومة هو 1.29 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد