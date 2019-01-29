شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يحقق مكاسب جيدة -تحليل صباحي- 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5051 نقطة، مدعوما بحالة من التفاؤل تسود السوق خاصة منذ منتصف الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع استمرار الميل الصاعد على المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر إعادة اختبار مستوى المقاومة القوي 5080 نقطة كمستوى اول، ويعتبر هذا المستوى هو المستوى المحوري خلال الأيام القادمة، شرط ثبات المؤشر اعلى مستوى 5000 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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